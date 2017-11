Cameroun: Dernières infos du Mincom

La deuxième édition du journal du ministère de la Communication fait la part belle à la publicité.

Pour sa deuxième sortie en kiosque, « Mincom news », le magazine du ministère de la Communication veut soigner l'image de la publicité, un secteur qui fait partie de son champ d'action. Mais avant de parcourir les différentes rubriques, le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, dans son éditorial, parle d'un Cameroun qui gagne tant sur le plan militaire que sportif. Avec notamment la bravoure et le patriotisme des forces de défense et de sécurité dans le combat contre Boko Haram et la victoire des Lions indomptables à la Can-Gabon 2017 après 15 ans de disette.

Plusieurs sujets meublent sa rubrique Actu. Il s'agit, entre autres, de la cérémonie de présentation des vœux au porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary, les conférences de presse organisées par le Mincom avec un accent sur les cinq mille otages de Boko Haram libérés, les activités des femmes du Mincom lors de la Journée internationale de la femme. Toujours en Actu, on retrouve un article sur la crise anglophone. L'aide publique à la communication privée et la visite d'Etat du président de la République en Italie ne sont pas en reste. Dans le « Focus », le Mincom s'est intéressé à la communication de crise au Cameroun avec l'éclairage via l'interview de Wilhelm Westerfeld, professeur à l'université Libre de Toulouse.

En zooming, Emmanuel Ndjere, alors Secrétaire général du mincom s'exprime sur ses sept années passées dans ce département ministériel. Les entreprises publiques sous tutelle à l'exemple de la SOPECAM et de la CRTV dévoilent leurs activités dans la rubrique « Sous-tutelle ». Le décryptage est consacré aux mauvais spots publicitaires. Le Mag revient sur les aspects de la régulation avec une liste des agences-conseil et des régies de publicité agréées au Cameroun pour l'exercice 2017. Un clin d'œil est réservé à la participation du Mincom à Promote 2017 et à la carte de presse dans post-scriptum..