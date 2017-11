Cameroun: Co-infection VIH/Hépatites - Comment limiter les décès ?

Fil conducteur de l'atelier organisé depuis hier par le Centre international de référence Chantal Biya à Yaoundé.

C'est un duo à éviter dans l'organisme : la combinaison VIH/hépatites. Chacune de ces maladies est déjà dangereuse parce que traînant son lot de désagréments. Et mises ensemble, l'association est mortelle. C'est pour trouver des stratégies capables de rallonger les jours de vie des Camerounais déjà porteurs de ces deux affections, que le Centre international de référence Chantal Biya (CIRCB) organise depuis hier en son siège à Yaoundé, et ce jusqu'à demain jeudi, un atelier international sur le management de la co-infection. Prennent part aux travaux, des experts nationaux, ceux venus d'Italie et des Etats-Unis.

Mais également le Dr Claire Mulanga Tshidibi, représentante pays de l'Onusida. Selon elle, « cet atelier vient à point nommé. Ceci parce que nous avons besoin de données réelles qui vont nous permettre de prendre des décisions de santé publique». Comme le disent les experts, la co-infection fragilise le patient, sans donner des signes apparents. C'est pour cette raison que le Pr. Alexis Ndjolo, directeur du CIRCB, pense qu'il est important de mettre en place des approches devant améliorer non seulement le diagnostic mais aussi la prise en charge de tels cas à travers le pays. « Le CIRCB a pour mission de disposer de données fiables. C'est pour cela que nous avons fait appel à ces praticiens qui viennent de tout le pays pour échanger et trouver les meilleurs moyens pour atteindre les trois 90», ajoute-t-il. Le problème de co-infection est réel au Cameroun. Des statistiques indiquent qu'au moins 7% des patients porteurs du VIH ont l'hépatite C ou B.

« C'est préoccupant parce que beaucoup ne connaissent pas leur statut et ils vont lentement vers une cirrhose du foie, un cancer et puis vers la mort si rien est fait», regrette la représentante pays de l'Onusida. En donnant le coup d'envoi de ces assises hier, le Pr. Alexis Ndjolo a indiqué que « cet atelier vise à renforcer les capacités dans le management des co-infections VIH/hépatite. Nous devons sortir d'ici bien armés, tant pour la prévention que pour la bonne prise en charge des malades. Nous devons trouver des solutions adaptées à notre environnement », a-t-il proposé. Les conclusions de la rencontre sont ainsi attendues demain jeudi au CIRCB.