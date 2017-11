Cameroun: Chantiers de la CAN 2019 - Deux émissaires étrangers au Minsep

Le Canadien Donald Olsen et l'Israélien Michael Gur Arie ont fait état hier, de leur disposition à accompagner le gouvernement.

De la prochaine CAN 2019, il en était clairement question mercredi dernier au ministère des Sports et de l'Education physique. Bidoung Mpkatt, chef de ce département ministériel, a reçu deux hôtes. Donald Olsen, directeur du développement des affaires et des ventes Afrique de la Corporation commerciale canadienne (CCC) sera le premier à s'entretenir avec le Minsep.

Le représentant du consortium canadien a fait le point sur l'implication prochaine des entreprises de son pays dans la rénovation du stade de la Réunification et de ses annexes à Douala, ainsi que ceux du stade de Bafoussam. «Je suis heureux : les choses avancent bien. Cette semaine, nous étions à Douala pour des discussions avec les entreprises de sous-traitance avec lesquelles nous travaillerons», s'est-il exprimé. Sans toutefois être précis sur le démarrage de la phase opérationnelle, Donald Olsen s'est voulu rassurant quant au respect par la partie canadienne de ses engagements contractuels. En retour, le Minsep s'est félicité de la démarche de son hôte tout en le rassurant de l'ouverture et de la disponibilité du gouvernem

ent. Dans la même veine, tous ont convenu de l'accélération des dernières démarches administratives et du respect des délais de construction. Le Minsep a ensuite accueilli Michael Gur Arie, également directeur du développement des affaires et des ventes chez Magal S3. Fort de son expérience mondiale, l'entreprise israélienne se propose d'accompagner le Cameroun dans le domaine sécuritaire. Un volet assumé lors des récentes CAN organisées au Gabon (en 2012 et en 2017). Pour cela, elle se propose d'assurer la formation des acteurs, de nouer des partenariats locaux et d'opérer le transfert de technologie. Le Minsep a recommandé à son hôte de prendre attache avec la commission sécurité du Comité central d'organisation de la CAN 2019.