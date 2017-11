Cameroun: Une diplomatie gagnante

analyse

Il est indéniable que l'élection de l'honorable Emilia Monjowa Lifaka à la prestigieuse fonction de présidente de la Commonwealth Parliamentary Association (CPA), parmi tant d'autres valeureux candidats, est une importante victoire qui ne doit rien au hasard.

C'est le fruit d'un long, patient et intense travail de la diplomatie du Renouveau impulsée par son chef, le président Paul Biya dont la crédibilité et la notoriété au sein du Club des Gentlemen sont incontestables.

Sans rien enlever à la valeur intrinsèque de notre compatriote, il convient de relever que pour toutes les élections importantes au sein des organisations ou associations internationales, de nombreux autres facteurs sont déterminants, dont la carte de visite du pays d'origine de chaque candidat.

Celle du Cameroun, construite sous l'impulsion de Paul Biya, a d'autant plus bénéficié à l'honorable Emilia Monjowa Lifaka, qu'elle impose à la fois respect et considération au sein du Commonwealth.

En raison notamment de la stabilité politique du pays, de l'efficacité éprouvée de ses institutions et de son attachement aux valeurs et principes fondateurs du Club des Gentlemen que sont notamment : la démocratie, les droits de l'Homme, la paix et la sécurité internationale, la liberté d'expression, la séparation des pouvoirs, l'Etat de droit, la bonne gouvernance, la protection de l'environnement, l'égalité des genres.

Toutes choses qui ont été vérifiées à maintes reprises, depuis que le Cameroun est devenu le 52e membre du Commonwealth. C'était à l'occasion du Sommet tenu du 11 au 13 novembre 1995 à Auckland (Nouvelle-Zélande), en présence du président Paul Biya.

En plus de la carte de visite du Cameroun, ce qui aura sans doute déterminé les parlementaires du Commonwealth qui ont séjourné à Yaoundé du 2 au 10 octobre 2014 à l'occasion de la 60e conférence de leur association, c'est l'auréole et l'image gratifiante d'un homme, Paul Biya, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de leurs travaux à Yaoundé il y a trois ans.

Il est connu en Afrique et dans le monde comme un véritable Gentleman. Un sage qui a le mérite de présider aux destinées d'un pays complexe mais stable. Ce qui n'est pas une sinécure, quand on sait que le Cameroun est une mosaïque d'ethnies, de cultures et de religions. L'attachement de Yaoundé aux grands principes internationaux, l'auréole et l'image de son chef, Paul Biya, qui font du Cameroun un pays à l'aise tant au sein du Commonwealth, de la Francophonie que de l'Organisation de la coopération islamique ont bénéficié à plus d'un Camerounais, notamment dans les institutions parlementaires.

C'est ainsi que notre compatriote Martin Chungong dirige depuis 2014 le secrétariat général de l'Union interparlementaire (UIP), la plus ancienne des institutions internationales à caractère politique créée en 1884. Il a été reconduit dans ses fonctions pour un nouveau mandat en avril dernier.

Autre succès enregistré par notre diplomatie parlementaire, celui du député Joseph Hyacinthe Owona Kono, doublement élu pour un mandat de deux ans comme président de l'Assemblée parlementaires des ACP et co-président de l'Assemblée parlementaire ACP-Union européenne.

C'était lors des assises de la 47e Assemblée parlementaire du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et celles de l'intersession de l'Assemblée parlementaire ACP-Union européenne, qui se sont tenues du 10 au 12 octobre 2017 à Bruxelles en Belgique.

On ne saurait ne pas signaler que l'institution parlementaire de l'Union africaine, le Parlement panafricain (PAP), est dirigé depuis 2015 par un autre Camerounais, Roger Nkodo Dang.

Au total, bien qu'elle se fasse sans tapages, la diplomatie du Renouveau n'est pas moins efficace. En témoignent ses nombreux lauriers qui contribuent au rayonnement du Cameroun tant en Afrique que dans le monde.