Cameroun: Poala Music Awards - Les lauréats connus

L'organisation, le jeudi 2 novembre 2017, de la cérémonie dénommée « Poala Music Awards » dans la salle des banquets de la région de l'Ouest, a vu le sacre de l'artiste Obass Tegana l'Africain. Jean Tega tel qu'il se nomme à l'état civil a, lors de cette première édition, séduit le public et le jury en chantant dans un style reggae, avec zèle, enthousiasme et engagement, son titre à succès « Mama Africa ». Le message de cette chanson promeut la construction d'une Afrique qui se développe dans l'amour et la solidarité. Pour ce natif de Bandjoun dans le département du Koung-Khi en 1958, c'est la consécration d'une longue carrière musicale entamée dans sa tendre jeunesse.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.