Cameroun: « Dikalo » - Réseau social en toute intimité

Sur le modèle de Whatsapp, Facebook ou Messenger, cette application téléphonique a été créée avec le désir de préserver la vie privée.

Alain Ekambi propose un nouveau système de messagerie qui s'inscrit dans la même lancée que les systèmes de messagerie actuels. « Dikalo », le nom de l'application, a été officiellement lancé le 22 octobre 2017. Grâce à elle, il est possible de communiquer avec ses proches ou à des étrangers sans avoir besoin de divulguer ses informations privées. La plupart des messageries, demandent au minimum le numéro de téléphone pour y adhérer. « Dikalo » par contre laisse le choix sur les informations que l'utilisateur veut partager, sans exigences. .

Ainsi, le client a la possibilité de connecter son répertoire téléphonique à l'application et trouver ses contacts sur « Dikalo ». Il donne également l'option de créer un compte et d'obtenir un code privé. C'est ce que l'utilisateur divulgue à ses proches (familles et amis). Son concepteur, Alain Ekambi, informaticien, souhaite faire de « Dikalo » un réflexe pour les utilisateurs. Ce système est basé sur le principe des codes de conversation. « Ce qui veut dire que l'utilisateur peut générer un code à tout moment et le partager avec la personne avec qui il veut communiquer.

Une fois que son interlocuteur entre ce code dans Dikalo, il peut le joindre en temps réel comme sur toute autre messagerie », explique Alain Ekambi. Aucune information privée n'est partagée et ce code peut être effacé à tout moment. « Toutes les données sont chiffrées et personne n'y a accès. Même pas nous, les gestionnaires de la plateforme, ce qui assure la sécurité des utilisateurs », rassure-t-il. L'application est disponible sur play store avec la notification « Dikalo messenger », mais aussi sur Internet à l'adresse www.dklo.co et bientôt sur l'appstore. Selon le fondateur, Dikalo compte environ 1,8 million d'abonnés pour l'heure.