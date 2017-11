Cote d'Ivoire: Fondation Félix Houphouët-Boigny - Elle n'a pas connu le rayonnement qu'on attendait

Félix Houphouët-Boigny, ce grand homme d'Etat, premier président de la Côte d'Ivoire a posé un acte symbolique avec sa fondation qui porte son nom. Un imposant bâtiment construit à Yamoussoukro son village natal en plein centre de la Côte d'Ivoire.

L'homme d'Etat ivoirien qui ressemblait par sa pensée politique au Révérend-pasteur américain Luther King, au Sud-africain Nelson Mandela, ou à l'Israélien ITZHAK Rabin avait offert aux Ivoiriens une "maison" qui contient l'histoire de l'indépendance politique de la Côte d'Ivoire. Une fondation qui assure le parcours politique de Félix Houphouët-Boigny, avec une victoire de son concept de gouvernance basée sur le dialogue pour régler les conflits sociopolitiques.

Dans toute sa dimension humaine, le premier président de la Côte d'Ivoire n'était que lui-même : Tolérant. Et, il écoutait beaucoup pour le besoin de tous ceux qui venaient le voir. Félix Houphouët-Boigny mettra cette gloire humaine, cette façon de se comporter en scène, et, le tout dans une fondation qui portera son nom.

La fondation Félix Houphouët-Boigny a été "offerte" à la société politique et d'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour dire que l'imposant bâtiment construit à Yamoussoukro, le village natal du Président Félix Houphouët-Boigny n'appartient pas au Pdci, son parti politique dont il était le président.

A l'heure où nous mettons sous presse, la fondation Félix Houphouët-Boigny a manqué de « signalisation historique » et d'épaisseur de reconnaissance ». Les Ivoiriens connaissent peu la fondation Félix Houphouët-Boigny qui suscite moins d'admiration et de compassion solidaire. Le premier président de la Côte d'Ivoire était un homme d'Etat courageux, d'ouverture, de générosité et particulièrement engagé en faveur de la paix. Félix Houphouët-Boigny décédé, toutes ces vertus ont disparu, mal célébrées par la société politique et civile ivoiriennes. Les réalités auraient été autrement, dans le contexte tel que Félix Houphouët-Boigny avait conçu sa pensée, construire sa fondation pour les Ivoiriens, les Africains. Et surtout le monde de la paix autour de la fondation. Les prophéties de Félix Houphouët-Boigny n'ont pas été entièrement réalisées.

Pour résumer les émotions, il faut tout simplement dire que la fondation Félix Houphouët-Boigny a manqué de « tendresse », de l'ordre de l'esthétique politique, civile, morale, humaine. Personne n'a compris Félix Houphouët-Boigny comme étant le père de la « paix » et de la tolérance. L'homme d'Etat qui a institué son prix de la « recherche de la paix » à l'Unesco. En tout cas au regard d'une bonne partie de sa vie politique, Félix Houphouët-Boigny a lutté et sauvé la Côte d'Ivoire des naufrages d'une société ivoirienne médiocre. A-t-il été suivi ? A-t-il été compris ? De 1993 date de sa mort, à 2017 aujourd'hui, l'échec de son enseignement est désastreux. Personne ne "dialogue" avec personne.

Personne n'a pris conscience que la fondation de Félix Houphouët-Boigny est une « école de la vie ». Au lieu de cela, les Ivoiriens continuent de s'accuser. Ils continuent de s'enrichir des tactiques inconfortables et déroulent des arguments qui leur permettent de faire diversion. Un peu de sagesse, de modestie, d'humilité auraient été de meilleurs points « d'hommage à Félix Houphouët-Boigny » pour revendiquer que soit complètement enseignés la fondation et Félix Houphouët-Boigny dans les écoles et universités ivoiriennes. On vit ici des expériences de l'homme d'Etat ivoirien au Rda, à l'Oua, la Cedeao, et au bout sa vision pour le bonheur de l'homme ivoirien.