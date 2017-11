Des embouteillages à n'en plus finir hier dans la Capitale.

La cérémonie officielle de distribution de kits scolaires effectuée par le Président de la république de Madagascar et son épouse au Coliseum a fait des heureux mais aussi des énervés. D'un côté, les parents d'élèves venus nombreux sur place ont été satisfais de l'ambiance festive qui y régnait et (qui était animée par Stephanie, Mija et Arione Joy) mais surtout parce qu'ils ont reçu des kits gratuits.

De l'autre, des usagers de la route fatigués, énervés et dépités par des bouchons qui ne bougeaient pratiquement pas. D'Analamahitsy (le centre du problème) à Antanimena, en passant par les quartiers tels qu'Ambohitrarahaba et Ambodivona, les files de voiture se suivaient au grand dam des populations prises au piège dans les rues d'Antananarivo. Par ailleurs, les embouteillages d'hier ont eu des répercussions sur les recettes des transporteurs urbains. "Nous n'avons pu effectuer que quatre tours alors qu'on en fait au moins six par jour" s'est lamenté Ratojo, receveur d'un bus menant à Ambodivoanjo.