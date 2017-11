100 restaurants et maquis de la commune de Yopougon ont participé à un atelier de formation organisé par le ministère du Tourisme, à travers sa Direction de la Coopération et de la Professionnalisation (Dcp). L'atelier s'est déroulé du 7 au 13 novembre 2017 à Yopougon et s'inscrivait dans le cadre d'une opération de sensibilisation des acteurs de la commune aux bonnes pratiques d'hygiène alimentaire. Le bilan de cet atelier a été dressé le mardi 14 novembre 2017, au Plateau.

Ce sont au total 500 personnes (soit 5 auditeurs par maquis ou restaurant) qui ont bénéficié de cette formation. Il s'agit pour la plupart de formateurs de relais, de promoteurs, de gérants et employés de restaurants et maquis de la commune et de promoteurs. L'objectif de la formation était d'outiller ces derniers afin qu'ils puissent aider leurs établissements respectifs à assurer au client-consommateur une sécurité alimentaire maximale.

Cet atelier, leur a-t-elle permis d'appréhender les risques sanitaires potentiels sur les produits alimentaires, d'identifier les impacts des activités de restauration sur la santé des consommateurs. Il leur a aussi permis de maîtriser les règles d'hygiène alimentaire pour l'ensemble du personnel et d'appliquer les bonnes pratiques d'hygiène dans la restauration.

« C'est vrai qu'en si peu de temps, toutes les notions concernant l'hygiène alimentaire dans les maquis et restaurants ne pouvaient pas être embrassées. Toutefois, nous retenons que les opérateurs ont exprimé de l'engouement.

Mais, nous espérons que les acteurs vont s'approprier ce que nous avons passé en revue avec eux, et faire en sorte que désormais, dans les espaces gastronomiques de Yopougon, les problèmes d'hygiène alimentaire puissent être maitrisés.

Nous sommes passés dans certains espaces où les échanges avec les responsables nous ont montré combien ils mettent un accent sur l'hygiène.

Certains nous ont proposé que les employés portent des tenues appropriées dans le cadre de leurs services. Cela doit être pris en compte immédiatement. (... ) Déjà, l'année dernière, la même formation en hygiène alimentaire a été faite au Plateau et à Abobo.

Cette année, ce sont nos amis de Yopougon qui ont accueilli la petite caravane du ministère du Tourisme. Mais avant, il y a eu un séminaire de formation qui a permis de former 10 formateurs de relais.

Ce sont ces derniers qui se sont déployés sur Yopougon pour rencontrer les responsables et employés des 100 restaurants et maquis que nous avons retenus.», a expliqué Evariste Yao Boka, Directeur de la Coopération et de la Professionnalisation.

Aphing-Kouassi Germain, Directeur de Cabinet du ministre du Tourisme, présidait cette cérémonie de clôture. Il a invité les acteurs formés à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Les responsables de maquis et restaurants formés ont tous reçu des diplômes de participation.