Madagascar: « Rima sy mozika » - Entre « kalon'ny fahiny » et poésie !

Les artistes qui vont donner vie à « Rima sy mozika » au CCesca le 26 novembre prochain.

Un cocktail explosif ! C'est ce que concocte Gasy events pour son prochain évènement au CCesca Antanimena le 26 novembre. En tout cas, si on aime le « kalon'ny fahiny », on ne peut qu'apprécier.

Remettre au goût du jour un genre musical qui a fait son temps dans les années 60 ! C'est le projet sur lequel s'attèle actuellement l'équipe de Gasy events. Le 26 novembre, elle mettra en scène six artistes de différentes générations pour reprendre les meilleurs du « kalon'ny fahiny ». Une grande première pour l'agence mais un coup d'essai qu'elle espère être un coup de maître !

Les ingrédients ? Liva Ramanandratosoa nous en dit davantage : « Des chansons qui étaient autrefois sur toutes les lèvres, des artistes ayant été de grandes célébrités dans les années 60 mais également des plus jeunes, des chanteurs qui apprécient particulièrement le genre 'ba-gasy' et de jeunes poètes qui ont l'avenir devant eux. Le tout réuni sur une même scène. Et le tour est joué. Enfin, on l'espère. En tout cas, on y croit ». Pour ce concert inédit au CCesca Antanimena, Salomon, Goth, Luk, Zozo, Hents et Hery vont se relayer pour faire vibrer les spectateurs au rythme de ces grands succès des sixties. Lili et Lilie représenteront la gent féminine dans cette aventure.

En rime. Intitulée « Rima sy mozika », cette manifestation, outre le côté musical, sera également une occasion pour les jeunes poètes de déclamer leurs œuvres. Elisoa Clochette, Ankoay Mikolo Hasina ou encore Hanitry ny Aina saisiront ainsi cette opportunité pour présenter leurs œuvres devant le grand public. Les titres choisis par les artistes tourneront par contre autour du patriotisme. Et comme l'amour est un sujet auquel on ne peut se soustraire, il sera également abordé en chanson. « Rima sy mozika », un évènement qui va replonger les plus âgés à l'époque de leur jeunesse et une aubaine pour les jeunes de découvrir les grands succès d'antan.