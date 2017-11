Cote d'Ivoire: Festilag 2017 - Stefano Lo Savio, ambassadeur d'Italie soutient Naki Sy Savané

Le cinquième sommet entre l'Union africaine (Ua) et l'Europe est prévu les 29 et 30 novembre 2017 à… Plus »

Le Festilag se déroule du 14 au 18 novembre 2017 à Abidjan et Grand Bassam. Après, il se déploie à Bouaké et Korhogo.

"Cinéma, jeunesse et tourisme culturel", tel est le thème de cette édition dont l'invité spécial à ce lancement a été Stefano Lo Savio, ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire. Le diplomate italien a dit qu'il croit que le cinéma, le 7ème art contribue à façonner les consciences. C'est pourquoi, il dit soutenir Naki Sy Savané, la promotrice du Festilag et le cinéma. Sur sa lancée, il a rappelé que son pays, l'Italie accompagne depuis des lustres plusieurs festivals du film à travers le monde. C'est dans cette coopération culturelle qu'il souhaite que la Côte d'Ivoire et l'Italie se lancent pour la promotion du cinéma, vu cet art en perte de vitesse en Afrique. En outre, SEM. Stefano Lo Savio a révélé qu'un film italien sera projeté le jeudi 16 novembre au centre d'action culturelle d'Abobo dans le cadre du Festilag 2017.

