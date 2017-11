Madagascar: « Régénération » - Deux filles, deux styles à découvrir !

Elle aime ajouter des traits de son pays. D'ailleurs, elle utilise le stylo et innove cette fois- ci avec les reliefs. « Régénération » à l'Hôtel Le Louvre Antaninarenina, ce sont deux filles et deux styles différents... à partir de ce jour, jusqu'au 30 novembre.

Dans ses tableaux, Lari Ratovonar met en avant l'expression juvénile d'enfants malgaches qu'elle a rencontrés ici et là. Des toiles qui laissent transparaître la nature profonde et intime de la jeune femme. Maeva ? Ses œuvres sont plus géométriques et colorées.

Le talent, dit-on, n'attend point le nombre des années. Un adage qui correspond et définit complètement Lari et Maeva. Nées à la fin des années 90, les deux jeunes artistes maîtrisent déjà leur art. L'une a choisi de se spécialiser dans les portraits.

