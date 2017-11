Madagascar: Boa Madagascar - Une garantie partielle de portefeuille pour la filière agricole

Née de la privatisation de l'ancienne Banque Nationale pour le Développement Rural, la Bankin'ny Tantsaha Mpamokatra, BOA-MADAGASCAR n'a jamais cessé de financer le monde agricole.

La banque est d'ailleurs dotée d'une direction dédiée au secteur agricole et dont les agents ont acquis une expertise en matière de financement et d'accompagnement de ce secteur.

BOA est partie prenante à la mise en place du projet de Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière (CASEF) de la Banque Mondiale destiné aux opérateurs du monde agricole par le biais de la Garantie Partielle de Portefeuille(GPP). La GPP agricole s'adresse aux producteurs et commerçants de produits agricoles, vendeurs d'intrants et d'équipements agricoles, les agro-industries, les entreprises de stockage (de produits agricoles) et celles opérant dans l'énergie renouvelable utilisée dans les chaînes de valeur agricole.

SOLIDIS étant l'organisme gestionnaire de la GPP agricole, une convention a été signée entre BOA-MADAGASCAR et SOLIDIS en date du 11 octobre 2017, pour la mise en œuvre de cette garantie en vue de contribuer au développement des filières agricoles et à terme un accès plus souple aux financements.