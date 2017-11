Madagascar: Un show destiné à impressionner le public

C'est un président rayonnant qui a distribué des kits scolaires aux soixante mille collégiens rassemblés, hier au Coliséum d'Antsonjombe.

Même s'il a bien précisé que le langage politique était banni de son discours, personne n'a un seul instant cru en l'absence d'arrière pensée du chef de l'Etat durant cette cérémonie. Le président, par ce geste, a voulu montrer que l'éducation est au centre de ses préoccupations et que cela sera un de ses thèmes principaux lors de la prochaine campagne présidentielle.

Il ne s'agissait pas d'un meeting, mais l'affluence de ce rassemblement organisé au Coliséum aurait pu faire pâlir de jalousie un homme politique. Les taxis- be et les bus de la Capitale ont été réquisitionnés pour transporter les collégiens des établissements de la Capitale et de ses environs, occasionnant des embouteillages à n'en plus finir. La manifestation a été organisée comme une fête. Nonobstant la distribution d'une centaine de kits scolaires aux jeunes garçons et filles, il y a eu les discours de différents orateurs et la montée sur scène de vedettes de la musique malgache.

En fait, ceux qui étaient présents ont eu l'impression d'assister à un show destiné à impressionner le public. C'est un véritable défi que chef de l'Etat a lancé à ses adversaires politiques très réservés à propos de cette manifestation organisée hier. Les observateurs conviennent que cela s'apparente à une étape de la précampagne que ce dernier a engagée depuis un certain temps. L'impact du message adressé aux citoyens n'est cependant pas certain. Ces derniers acceptent sans rechigner les dons qui leur sont faits, mais ils restent lucides. L'amélioration de leur condition de vie est l'essentiel de leur préoccupation et ils jugeront l'action du Président de la République et de l'équipe l'entourant au coup par coup. L'échéance électorale se rapproche à grands pas et il faudra beaucoup de gestes significatifs pour convaincre les électeurs.

Patrice RABE

