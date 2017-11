Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Offensive de charme dans la Capitale

Ces kits scolaires viennent du couple présidentiel et des partenaires financiers, comme le PNUD, l'Unicef et l'OMS, que le président de la République a tenu à remercier pour leurs actions sociales.

Ces derniers jours, le Président Hery Rajaonarimampianina continue son offensive de charme dans la Capitale pour ne pas dire une campagne avant la lettre. Ainsi, avant-hier, il était à Soanierana pour inaugurer la réhabilitation de l'EPP de cette localité. Il a rallié par la suite Tsimbazaza pour procéder également à l'inauguration de nouvelles salles de laboratoire et d'audiovisuelle. Pour couronner le tout, le président de la République s'est rendu, hier matin, au Coliseum pour distribuer 60.000 kits scolaires aux élèves des CEG de la Capitale et aux élèves des EPP de l'Avaradrano, Atsimondrano et d'Ambohidratrimo. Notons que ces kits scolaires contiennent des cahiers, stylos, crayons ainsi que des ardoises. Toujours est-il que le Coliseum d'hier était plein à craquer mais dont l'assistance a été composée essentiellement des élèves.

Présence. Le chef de l'Etat était accompagné par des barons du régime ou du HVM, c'est selon, à Antsojombe pour ne citer que le Président du sénat Rivo Rakotovao et le Premier ministre Solonandrasana Mahafaly Olivier. L'on a noté également la présence des représentants du PNUD de l'Unicef et de l'OMS.Toujours à propos des kits scolaires, selon de source informée, les élèves devraient les porter tous les jours en classe et en prendre soin également.

Obligation. Même si le président de la République a expliqué qu'il n'y a pas de propagande politique dans le domaine de l'éducation, Dieu que çà y ressemble. Il a notamment déclaré « c'est une obligation et l'Etat doit faire des efforts pour aider les élèves car l'avenir du pays est entre leurs mains. En contrepartie, les élèves doivent faire preuve de savoir-faire et d'application, de sagesse et de patriotisme ».

Dominique R.

