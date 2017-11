Bénin: Soleil FM, la radio du béninois Sébastien Ajavon, brouillée depuis plusieurs jours

Les discussions entre le chef de l'Etat Patrice Talon et le collectif des syndicats du secteur de la santé, en… Plus »

La source du brouillage aurait été identifiée par les propres moyens de la radio sans pouvoir les révéler, indique le directeur de Soleil FM. Donklam Abalo ajoute que pendant l'année, son antenne a été sommée par la HAAC de respecter son champ d'émission, plus puissant qu'autorisé, que tout est rentré dans l'ordre et que Cotonou est bien dans la zone de couverture de la radio, dont les installations se trouvent à moins de 30 kilomètres.

Au Bénin, cela fait plus d'un mois que les programmes de la radio Soleil FM sont perturbés à Cotonou. A certaines heures, ils étaient remplacés par de la musique, mais depuis plus d'une semaine, le brouillage est permanent.

