Tunisie: Retour aux bonnes habitudes

Le week-end sera chorégraphique et l'exceptionnelle Imèn Smaoui présentera la première de sa nouvelle création « Ivresse des profondeurs » le samedi 18 à 19h30 et le dimanche 19 novembre à 17h00 avec Rahma Felah, Aymen Selliti, Talel Ayoub, Besma Baâzaoui, Hiba Trabelsi, Emna Kouki, Sami Boudabra.

Cette talentueuse chanteuse a pris son envol et a réussi rapidement à faire parler d'elle. Passionnée de musique et de chant, elle enchaîne avec fluidité divers univers musicaux, notamment le blues, le jazz, le pop/rock, l'oriental et la musique arabe pour faire voyager ses auditeurs. Son énergie, sa créativité et sa bonne humeur rajoutent au charme de sa voix mélancolique qui n'a pas fini de nous épater. L'entrée est gratuite dans la limite des places disponibles.

