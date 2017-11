Tunisie: Acte isolé ou comportement irréfléchi ?

Des facteurs de déstabilisation

L'indiscipline de certains agents (une minorité heureusement) a porté préjudice à un corps qui a longtemps été impénétrable, hermétique et bien soudé. A titre d'exemple, et malgré les notes internes interdisant aux agents de police de créer des comptes facebook pour des raisons de sécurité, on les voit aujourd'hui agir contrairement à ces recommandations, s'affichant publiquement sur FB avec leurs photos et celles de leurs enfants, ignorant les risques et dangers qu'ils encourent sur le plan sécuritaire. Pire, certains agents n'hésitent plus à publier des informations qui pourraient saper le travail de leurs collègues, ce qui profite généralement aux « loups solitaires » et groupes terroristes .

Autre exemple qui dénote l'indiscipline de quelques agents, c'est l'absence de policiers au niveau des points stratégiques, comme l'a remarqué le ministre de l'Intérieur lui-même après une inspection matinale inopinée le 07 novembre dernier. La faute incombe-t-elle à ses agents absentéistes nonchalants ou à leurs chefs hiérarchiques qui n'ont pas assuré leur rôle au niveau du suivi et du contrôle, ou encore est-elle due au non-respect de l'ordre hiérarchique ? Que de questions en suspens.

L'un des hauts cadres du ministère qui vient de prendre sa retraite se demande même où va-t-on avec le comportement de ces agents insouciants ? Il regrette aussi la nomination à des postes clés d'agents inexpérimentés qui sont très vite montés en grade suite à la régularisation du parcours professionnel des agents du corps de la sûreté nationale ainsi que la succession de directeurs généraux et autres directeurs à la tête de la Direction générale de la police nationale (Dgpn) dans un laps de temps très court, ce qui n'est pas de nature à assurer la continuité .

Si le bilan réalisé au niveau de la lutte contre l'hydre terroriste est positif, il n'en est pas de même à d'autres niveaux. Indubitablement, les unités de la police déploient d'énormes efforts et donnent de leur vie pour stabiliser encore plus le pays sur le plan sécuritaire et les défis auxquels elles font face sont multiples. Ces défis vont de la lutte contre le terrorisme à celle contre le crime organisés mais cela doit impérativement être accompagné par des réformes structurelles.