Tunisie: Fortes pluies et suspension des cours dans plusieurs régions

Les précipitations n'ont pas non plus laissé indifférentes les commissions régionales et locales de lutte contre les calamités naturelles qui se sont mobilisées pour intervenir le cas échéant, notamment dans les deux délégations de Fernana et Aïn Draham où les autorités sanitaires ont mis en place un plan d'urgence pour venir en aide aux catégories vulnérables tels les dialysés ou ceux qui souffrent de maladies chroniques.

Des ambulances, tout-terrain, bulldozers de l'Equipement et même des chasse-neige ont été déployés afin de prévenir une dégradation de la situation, en particulier en cas de chutes de neige.

Pourtant, ces importantes pluies ont été accueillies avec enthousiasme et espoir par les agriculteurs qui exultent pour que cette manne, au demeurant arrivée à point nommé et après une longue période de rétention d'eau, se poursuive lors des prochaines semaines pour le bon déroulement de la campagne des semailles, entamée sur des chapeaux de roues ces derniers jours, et surtout une bonne levée de graines.

Cela dit, l'on ne déplore ni dégâts matériels, ni humains, tant les préparatifs de la saison du grand froid ont été soigneusement diligentés dans la région.