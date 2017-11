Tunisie: Ça s'annonce show!

La journée inaugurale qui s'est limitée à trois rencontres a confirmé les prédispositions de l'EST et du CSS.

Dès lors, il va sans dire que les «Sang et Or» et les Clubistes de Sfax, en dominant respectivement les Kélibiens et les Transporteurs, sont bien partis pour réaliser un joli parcours leur permettant de viser haut, voire le titre, même si la seconde phase du championnat s'annonce tout autant palpitante que difficile.

Cette première journée a été également favorable pour l'habitué souvent à un rôle d'outsider, l'ASMarsa, qui a pris le dessus sur l'Asptts qui n'a point démérité. Pour les Postiers et en dépit d'un départ raté, rien n'est perdu. Ils vont sans doute mettre les bouchées doubles lors des prochaines journées pour confirmer leur retour en Nationale A, synonyme d'atteindre l'objectif primordial, le maintien.

Ce samedi et à l'occasion de la seconde journée, l'Etoile du Sahel et la Saydia de Sidi Bou Saïd entreront en lice. On aura une idée précise sur les vraies dispositions et les ambitions des deux équipes.

L'ESS accueillera le CSS dans une rencontre de haute intensité.

La SSBSaïd sera opposée à domicile à l'ASMarsa.