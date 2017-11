Tunisie: ESZ - Stopper l'hémorragie !

On attend le déclic !

Aujourd'hui, l'ESZ se déplacera à Gabès pour affronter le SG. Il y aura moins de pression aussi bien sur le staff technique que sur les joueurs qui se sont entraînés, cette semaine, malgré le mauvais temps. L'on s'attend, à Zarzis, au déclic qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent, malgré les changements assez fréquents à tous les niveaux.

Cependant, il faut reconnaître que l'atmosphère ne semble pas très bonne. Elyès Smaâli s'est retiré de son propre gré. Soufian Mcharek, résidant en France et responsable de la page Web qui rend de très grands services au club, a fait de même. Le gardien Khmir est rentré chez lui sans autorisation et va comparaître devant le conseil de discipline. Zied Chaouch, héros de l'affaire l'ayant opposé aux responsables du SG, ne pourra pas être du voyage.

La rencontre ne va pas être facile. Rached composera avec ce qu'il a. Il est conscient de la situation. Il sait qu'à part le CA qui n'a joué que quatre matches, le bas du classement est occupé par les trois clubs du gouvernorat de Médenine (COM, ESZ et USBG ) et l'écart est minime entre eux. Et donc, en cas de défaite, l'ESZ risque de se faire distancer.

Autrement dit, Rached n'a pas de choix. Stopper cette série de résultats négatifs resterait son principal objectif. Aligner une formation défensive et opter pour des contres pour réaliser un exploit et rentrer à Zarzis avec une victoire serait la tactique la plus commode.

Formation probable :

Hlel-Mhaïssi-Bhar-Chebli-Ben Othmen-Triki-Fadaâ-Maâroufi-Regueï-Addala-Boussif.