Tunisie: Le CHU de Sahloul se dote d'équipements ultra modernes

Il est doté aussi de huit autres services à caractère médical dont ceux de médecine interne, réanimation médicale, cardiologie, pédiatrie, neurologie, gastro-entérologie, néphrologie et médecine dentaire, de 7 services transversaux communs dont ceux des urgences, du Samu, d'hygiène et de sécurité des soins, de radiologie, des consultations externes, de médecine nucléaire et de pharmacie.

Ce CHU comporte aussi 3 laboratoires spécialisés en «biochimie», «biologie» et «hématologie et banque du sang» et 7 unités de recherche dont celles de «biologie moléculaire», de «neuro-radio pédiatrique», d'«épidémiologie et d'immunogénétique», de «résistance bactérienne émergente et de la sécurité des soins», de «science et de médecine de gériatrie»...

Un nouveau bâtiment à 4 services

Le CHU Sahloul, comme nous l'a indiqué Lotfi Boubaker, directeur général de cette institution hospitalière, a entrepris récemment la réalisation d'un bâtiment comportant 4 services, à savoir celui de «la greffe d'organes», de «l'hygiène et de la sécurité des soins», de «la médecine nucléaire» (où sera créé le premier «PET-Scan» de la région du centre). Il a signalé que l'unité de greffe des organes, rattachée actuellement au pôle d'urologie et de néphrologie, a réalisé 27 greffes réussies de rein pour les enfants et les adultes, et ce, au cours de 2017. Il a noté que le taux d'avancement de réalisation de ce bâtiment, qui coûterait 3,5 millions de dinars, est estimé à 65%. Il sera fonctionnel en 2018.

Le Pr Mohsen Guezguez, chef du service de médecine nucléaire, nous a signalé que cette spécialité regroupe deux volets, à savoir l'imagerie et la radiothérapie métabolique et que le PET-Scan, conçu selon les normes internationales, est le premier du genre créé dans la région du centre.

En fait, c'est une technique d'imagerie utilisant des médicaments radioactifs non nocifs et d'un scanner qui permettent d'explorer une grande partie des pathologies cancéreuses dans un but de diagnostic et d'établissement du bilan.

Nouvelle installation de cathétérisme cardiaque

Une nouvelle installation de cathétérisme cardiaque est en cours d'implantation au service de cardiologie. En fait, cette installation qui coûterait 1,6 million de dinars est un équipement complexe comportant plusieurs éléments favorisant le diagnostic et le traitement de pathologies cardiaques congénitales et acquises. Elle est dotée d'un système informatique assez puissant pour l'acquisition et la reconstruction des images numériques.

Le Pr Assia Boughzala, chef du service de cardiologie, nous a indiqué qu'en plus de cette nouvelle installation de cathétérisme cardiaque, ce service a été doté récemment d'une nouvelle unité de rythmologie (la première du genre en dehors du Grand-Tunis) réservée au traitement des troubles du rythme cardiaque, notamment les «bradycardies par blocs auriculo-ventriculaires», les «tachycardies».... Elle a signalé que la nouvelle installation de cathétérisme cardiaque permet d'offrir aux patients une qualité de soins de très haut niveau, et ce, par des actes interventionnels s'adressant aux nouveaux-nés, aux enfants et aux adultes. Elle a noté que l'unité de cathétérisme cardiaque -- préparant les patients à la chirurgie cardiaque adulte et en particulier pédiatrique -- va permettre le bon fonctionnement de l'unité de cardiologie et de chirurgie cardiaque pédiatrique .

Elle a remarqué enfin qu'une nouvelle unité de réadaptation cardiaque (la première créée en Tunisie) est en cours d'implantation au service de cardiologie.

Vers la construction d'un nouveau service des urgences

Un nouveau service d'urgence, conforme aux normes internationales, d'un coût de 7 millions de dinars,sera construit au cours de 2018. Il remplacera l'actuel service d'urgence qui sera reconverti en hôpital de jour comportant plusieurs spécialités .

Le Pr Riadh Boukef, chef du service des urgences, nous a signalé ce que nouveau service permet d'accueillir plus de 100.000 patients/an. Il comportera plusieurs unités dont celles de l'accueil et du triage de malades urgents (dotée d'une salle d'attente et de 10 boxes d'examen) de traumatologie, de douleurs thoraciques, d'observation, d'hospitalisation de courte durée et des urgences différées. Un centre d'oxygénothérapie, le premier centre du genre, réalisé dans le secteur de la santé publique, sera intégré au nouveau service d'urgence.

Ce service collabore étroitement avec le service d'aide médicale urgente (Samu 03), lequel dispose d'une unité Smur (service médical d'urgence et de réanimation) ayant à sa disposition 5 ambulances médicalisées.