Afrique: Bilan de la phase de poules des éliminatoires de la Coupe du monde 2018

Egypte, Maroc, Nigeria, Sénégal et Tunisie porteront, au mois de juin 2018 en Russie, les couleurs du continent africain à la Coupe du monde. Chacun de ces cinq pays a déjà participé, au moins une fois, à une phase finale ce qui n'en fait pas pour autant des habitués.

Le Nigeria connaîtra sa sixième participation depuis 1994. Il n'a manqué qu'une seule édition, celle de 2006. Maroc et Tunisie reviendront pour la cinquième fois, l'Egypte pour la troisième fois et le Sénégal pour la deuxième fois après une première expérience en 2002.

Trois pays du Nord seront donc de la partie. Jamais, depuis 1998 et le passage à trente-deux équipes, ils n'avaient été aussi nombreux. En fait, en dehors de 1998 avec le Maroc et la Tunisie, les autres fois il n'y en avait qu'un seul.

S'ajoutent, cette année, une équipe de la Zone Ouest A, le Sénégal, et une équipe de la Zone Ouest B, le Nigeria.

Au rang des éliminés figurent quelques grands noms du football continental, Algérie, Cameroun, Côte d'Ivoire et Ghana.

Dans le tableau ci-dessous, on relèvera que la RD Congo est passée à côté de la qualification malgré un nombre de points supérieur à celui du Maroc. Mais c'est la règle du « un qualifié par poules », pas du meilleur total de points.

On notera encore que quatre équipes, Nigeria, Tunisie, Sénégal et Maroc, n'ont subi aucune défaite en six matches et que le Maroc est la seule équipe à n'avoir encaissé aucun but.

Tableau général final

Clt

Pays

Pts

J

G

N

P

p

c

Dif.

1

Nigeria

14

6

4

2

12

4

+8

2

Tunisie

14

6

4

2

11

4

+7

3

Sénégal

14

6

4

2

10

3

+7

4

RD Congo

13

6

4

1

1

14

7

+7

5

Egypte

13

6

4

1

1

8

4

+4

6

Maroc

12

6

3

3

11

+11

7

Burkina Faso

9

6

2

3

1

10

6

+4

8

Ouganda

9

6

2

3

1

3

2

+1

9

Côte d'Ivoire

8

6

2

2

2

7

5

+2

10

Zambie

8

6

2

2

2

8

7

+1

11

Cameroun

7

6

1

4

1

7

9

-2

12

Ghana

7

6

1

4

1

7

5

+2

13

Cap Vert

6

6

2

4

4

12

-8

14

Gabon

6

6

1

3

2

2

7

-5

15

Afrique du Sud

4

6

1

1

4

7

10

-3

16

Libye

4

6

1

1

4

4

10

-6

17

Mali

4

6

4

2

1

9

-8

18

Guinée

3

6

1

5

6

14

-8

19

Algérie

2

6

2

4

4

11

-7

20

Congo

2

6

2

4

5

12

-7

Victoires par pays

4 : Nigeria, Sénégal, Tunisie, RD Congo, Egypte

3 : Maroc,

2 : Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Zambie, Ouganda, Cap Vert

1 : Cameroun, Ghana, Gabon, Guinée, Afrique du Sud, Libye

0 : Mali, Algérie, Congo

Nuls par pays

4 : Cameroun, Ghana, Mali

3 : Burkina Faso, Gabon, Maroc, Ouganda,

2 : Algérie, Congo, Côte d'Ivoire, Nigeria, Sénégal, Tunisie, Zambie

1 : Afrique du Sud, Egypte, Libye, RD Congo,

0 : Cap Vert, Guinée

Défaites par pays

5 : Guinée

4 : Afrique du Sud, Algérie, Cap Vert, Congo, Libye

2 : Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Zambie

1 : Burkina Faso, Cameroun, Egypte, Ghana, Ouganda, RD Congo

0 : Maroc, Nigeria, Sénégal, Tunisie

Classement des attaques

14 buts : RD Congo

12 buts : Nigeria

11 buts : Maroc, Tunisie

10 buts : Burkina Faso, Sénégal

8 buts : Egypte, Zambie

7 buts : Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Cameroun, Ghana

6 buts : Guinée

5 buts : Congo

4 buts : Algérie, Cap Vert, Libye

3 buts : Ouganda

2 buts : Gabon

1 but : Mali

Classement des défenses

0 but : Maroc

2 buts : Ouganda

3 buts : Sénégal

4 buts : Egypte, Nigeria, Tunisie

5 buts : Côte d'Ivoire, Ghana

6 buts : Burkina Faso

7 buts : Gabon, RD Congo, Zambie

9 buts : Cameroun, Mali

10 buts : Afrique du Sud, Libye

11 buts : Algérie

12 buts : Cap Vert, Congo

14 buts : Guinée

Différence de buts

+11 : Maroc

+ 8 : Nigeria

+ 7 : RD Congo, Sénégal, Tunisie

+ 4 : Burkina Faso, Egypte

+ 2 : Côte d'Ivoire, Ghana

+ 1 : Ouganda, Zambie

- 2 : Cameroun

- 3 : Afrique du Sud

- 5 : Gabon

- 6 : Libye

- 7 : Algérie, Congo

- 8 : Cap Vert, Guinée, Mali

Plus larges victoires

6-0 : Maroc - Mali

5-1 : Ghana - Congo

4-0 : RD Congo - Libye

4-0 : Nigeria - Cameroun

4-0 : Burkina Faso - Cap Vert

3 victoires par 3 buts d'écart

13 victoires par 2 buts d'écart

18 victoires par 1 but d'écart

Sur les 12 matches du groupe C, 6 se sont terminés sur un résultat nul, plus étonnant sur un 0-0.

Victoires à domicile Nuls Victoires à l'extérieur

Groupe A 6 2 4

Groupe B 5 5 2

Groupe C 3 6 3

Groupe D 5 3 4

Groupe E 5 5 2

Total 24 21 15

Buts et buteurs

Un total de 141 buts ont été inscrits lors de la phase de poules des éliminatoires, Zone Afrique, de la Coupe du monde, Russie 2018.

Soit 35 buts dans le groupe A, 31 dans les groupes B et D, 23 dans le groupe E, et 21 dans le groupe C.

Classement des buteurs en phase de poules des 5 équipes qualifiées

5 buts : Mohamed Salah (Egypte)

4 buts : Khali Boutaïb (Maroc)

3 buts : Victor Moses (Nigeria), Youssef Msakni (Tunisie)

2 buts : Abdalla Saïd (Egypte), Hakim Ziyech (Maroc), Kelechi Iheanacho, Alexander Iwobi, Hakim Ziyech (Maroc), Diafra Sakho (Sénégal)

1 but : 23 joueurs

2 buts contre son camp

Par pays

Egypte (10) : Mohamed Salah (5), Abdalla Saïd (2), Mohamed Abdelrazek « Shikabala » (1)

Maroc (11) : Khalid Boutaïb (4), Hakim Ziyech (2), Younes Belhanda, Mehdi Benatia, Nabil Dirar, Achraf Hakimi, Mimoun Mahi (1)

Nigeria (12) : Victor Moses (3), Kelechi Iheanacho, Alexander Iwobi, John Obi Mikel (2), Odion Ighalo, John Ogu, Moses Simon (1)

Sénégal (10) : Diafra Sakho (2), Keita Balde, Sadio Mane, Kara Mbodji, Cheikh Ndoye, Opa Nguette, Ismaïla Sarr, Moussa Sow (1) ; Thamsanqa Mkhize (RSA) contre son camp

Tunisie (11) : Youssef Msakni (3), Aymen Abdennour, Anice Badri, Mohamed Ben Amor, Anis Ben Hatira, Ghaylen Chaaleli, Wahbi Khazri, Yassine Meriah ; Wilfred Moke (COD) contre son camp