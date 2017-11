Maroc: Mondial 2018 - Abdenasser El Khayati convoite la sélection du Maroc

La qualification du Maroc à la Coupe du Monde, Russie fait bouger les lignes au niveau des binationaux. Les joueurs d'origines marocaines et qui évoluent dans les clubs européens s'intéressent de plus en plus à la sélection depuis son obtention de billet pour la phase finale.

D'après nos confrères de mountakhab, Abdenasser El Khayati lorgne du côté du sélectionneur Hervé Renard pour une convocation.

« Je peux facilement m'intégrer dans le groupe marocain. J'attends ma chance pour le prouver mais ça sera difficile puisque le groupe actuel a déjà accompli sa mission avec réussite. Toutefois, la Coupe du Monde ne commencera qu'en juin prochain, donc il y a toujours une chance d'être sélectionné. C'est le cas aussi pour Namli et Mokhtar (PEC Zwolle), Ayoub et Labyad (Utrecht), auteurs d'une belle saison. Aussi, il y a beaucoup d'autres joueurs marocains qui souhaiteraient porter les couleurs du Maroc. Il me reste 6 ou 7 mois pour convaincre, et je suis très motivé »