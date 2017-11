Zimbabwe: Qui est Emmerson Mnangagwa, le nouvel homme fort du Zimbabwe ?

Si l'armée zimbabwéenne a décidé de déposer le président Mugabe après 38 ans de règne sans partage, c'est que celui-ci avait licencié une semaine avant un homme beaucoup trop fort, le vice-président Emmerson Mnangagwa. Il est considéré comme le potentiel successeur de Mugabe, non pas grâce au soutien populaire, mais grâce au soutien de l'armée.

Emmerson Mnangagwa était vice-président du Zimbabwe depuis 2014 jusqu'au 6 novembre 2017 quand il a été licencié par Mugabe. Il a été évincé sur fond d'accusations d'être « déloyal » envers le président qu'il a servi pendant plus d'une trentaine d'années. Son surnom: « le crocodile »; en référence au totem de son clan. Mais aussi parce qu'il a la réputation d'être impitoyable.

Sa carrière politique a commencé au début des années 1960. Mnangagwa était alors recruté par le mouvement de lutte pour l'indépendance Zapu. A moins de 18 ans, il fera des formations militaires en Tanzanie, en Egypte et en Chine. Il sera arrêté par les forces rhodésiennes, et torturé avec son «gang de crocodiles » qui avaient commis des attaques. Il rejoint le chef rebelle Robert Mugabe au Mozambique en 1976, et il devient son bras droit. Les deux hommes n'ont jamais cessé de collaborer depuis.

Violations des droits de l'homme

Mnangagwa a gagné sa réputation de « crocodile » impitoyable pendant la guerre civile des années 1980, entre les supporters du parti Zanu de Robert Mugabe et du Zapu de Joshua Nkomo. Mnangagwa était ministre de la Sécurité publique et il a utilisé le Service de Renseignement (Central Intelligene Organization) pour traquer beaucoup de supporters du Zapu. Des milliers de personnes sont morts, dont la majorité issus de l'ethnie Ndebele de Joshua Nkomo.

Après la défaite du camp de Joshua Nkomo, le Zapu et le Zanu se sont éventuellement unis pour former le Zanu-Pf, le parti au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Mais les gens de l'ethnie Ndebele n'ont jamais oublié le mal que Mnangagwa et ses hommes leur ont fait subir.

Le «crocodile» est aussi accusé d'avoir orchestré les attaques envers l'opposition après les élections de 2008. L'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch rapportait que « les membres du Zanu-PF mettaient en place des camps de torture pour cibler, battre et torturer systématiquement les personnes soupçonnées d'avoir voté pour le MDC », principal parti d'opposition.

Un homme aussi moins apprécié par les zimbabwéens

A cause de cette suffocante réputation, Mnangagwa n'est pas très populaire dans la population zimbabwéenne. Comme l'écrit le journaliste Zimbabwéen Wilf Mbanga dans le journal britannique The Guardian, Mnangagwa «n'a jamais bénéficié du soutien populaire. Il a perdu son siège à deux reprises lors des élections générales avant d'être finalement élu seulement lorsqu'il a changé de circonscription pour rejoindre sa région d'origine. Même là, il y avait beaucoup d'accusations de violence et d'intimidation. Pendant 10 ans, il a siégé au parlement en étant nommé Mugabe - non pas par choix populaire. Et s'il prend effectivement en charge le poste de président, c'est parce qu'il sera nommé par l'armée ».

C'est pourquoi, écrit le journaliste, « les Zimbabwéens ne danseront pas dans les rues » pour célébrer la venue au pouvoir d'Emmerson Mnangagwa.