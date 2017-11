Tunisie: Une prestation honorable

Quand une joute comme celle-ci, organisée haut la main par le directeur technique de lutte libre russe à savoir Eric Anoreivitch Ataeb, devient un véritable phénomène sportif, social, culturel et touristique, on serait tenté de ranger les résultats au second plan, même si les combats de cet Open resteront à jamais dans les mémoires.

Afin d'avoir plus de renseignements, nous avons rencontré Dr Hatem Allagui, un visage très connu dans le paysage aussi bien sportif que médical afin de nous parler de la participation tunisienne à cette mini-coupe du monde de lutte: «J'étais membre fédéral à la FTLutte, je suis actuellement vice-président du FCMornag de mini-foot et aussi joueur dans cette équipe.

Comme j'ai des connaissances en Russie, j'en ai profité pour aider mon club de lutte et de mini-foot de participer à des compétitions de très haut niveau en Russie. J'en profite également pour remercier le consul russe en Tunisie qui nous a énormément aidés afin que notre club participe pour la 4e fois consécutive à ce grand «Yugra-Cup». Notre club (Mornag) a honoré son contrat par la présence du champion d'Afrique Mansour Ben Douissa en tant qu'arbitre international et de l'international lutteur Mohamed Saâdaoui (97 kg) qui ont honoré la Tunisie et la lutte tunisienne en présence de 14 pays», a souligné Dr Hatem Allagui qui a mis en exergue l'impact extraordinaire de la Tunisie sur toute la ville de Nefteyu Gansk en Sibérie.

«A l'occasion de notre présence dans cette joute internationale, nous avons parlé de notre pays et avons fait goûter nos délices telles que les dattes tunisiennes. La Fédération russe de lutte n'a pas manqué de rendre hommage à notre champion méditerranéen, africain et arabe, Amor Bachhamba. La présence de notre ambassadeur en Russie Mohamed Ali Chihi nous a fait tant plaisir», a conclu Dr Hatem Allagui qui ambitionne d'aider la Tunisie dans tous les domaines, surtout en Russie. Il a aussi mis en exergue le soutien moral de Moncef Chelgaf qui a aidé l'équipe de Mornag à prendre part à ce prestigieux Open de Russie.