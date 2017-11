Zimbabwe: L'indéfectible soutien de la Chine au pays

La Chine a tout intérêt à ce que le Zimbabwe reste stable, car aucun autre pays n'y investit autant. Ce sont des compagnies chinoises qui, en 2015, ont scellé un contrat valant plus d'un milliard d'euros pour agrandir la plus importante centrale thermique du pays, décrit comme le plus grand projet d'infrastructure en trois décennies.

Persona non grata en Occident, Robert Mugabe a toujours pu compter sur ses amis chinois. Le dernier de ses 14 voyages officiels à Pékin remonte à janvier de cette année. Premier investisseur et fournisseur de devises, la Chine ne lâchera pas de sitôt le Zimbabwe, pays ami de longue date.

