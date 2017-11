Tunisie: Le domaine d'intervention sera élargi

Ainsi, l'objectif recherché à travers ledit projet est de consacrer le principe de la discrimination positive.

En outre, l'Office contribue à relancer le développement régional. Il est prévu d'élargir ses prérogatives et son domaine d'intervention pour exécuter le projet de développement du site «Al Mohdeth» relevant de la délégation de Faouar (gouvernorat de Kébili). Des fonds seront alloués en vue de réaliser un projet agricole irrigué dans la zone désertique dans le cadre du budget de l'Etat de 2018.

Exploitation de la nappe phréatique

Les études hydrogéologiques et techniques du système hydrique dans la zone ont montré une possible rentabilité de la terre grâce à l'exploitation de la nappe phréatique existante. La création d'une zone irriguée pourrait avoir des impacts positifs sur la production agricole. D'autres projets intégrés sont également possibles dans ladite zone.

D'ailleurs, une expérience pilote a été menée par l'Office à Rjim Maâtoug par l'aménagement de 2.160 ha d'oasis ainsi que la réalisation de commodités sociales et d'habitations, ce qui a contribué à améliorer les conditions de vie des habitants. De nouveaux postes d'emplois ont même été créés en vue d'atténuer l'exode et de réduire la pression sur les anciennes oasis dans les régions de Kébili et de Tozeur. Mieux encore, à la faveur de ce projet, il a été possible d'accroître la production agricole et notamment celle des dattes (deglet Nour) exportables.

Une ceinture verte a été mise en place pour faire face à l'ensablement et la désertifiction. Ce nouveau projet pourrait renforcer cette expérience menée par l'office depuis des années en tant qu'établissement public non administratif spécialisé dans le développement régional. Il peut étendre ses interventions sur tout l'espace saharien sur la base d'une loi qui lui permettrait de réaliser des projets pilotes sur tout le territoire désertique et bénéficier des financements nécessaires quand il sera chargé de missions en dehros de la zone de Rjim Maâtoug.

Dans le cadre du budget de l'Etat 2018, il est proposé d'ajouter un nouvel article (105) stipulant que la mission de l'Office de mise en valeur de Rjim Maâtoug consiste à exécuter le projet de valorisation de la zone en question ainsi que la zone «Al Mohdeth» en collaboration avec les collectivités locales et les services et les entreprises publics concernés. Pour ce faire, l'Office sera chargé de collecter toutes les données pour l'élaboration d'études et la proposition de mesures nécessaires visant l'exécution de sa mission en garantissant le suivi et l'évaluation des résultats. Il prépare, de même, le programme général relatif à l'exécution des deux projets (Réjim Maatoug et El Mohdeth) et les programmes d'action annuels. L'Office gère, en outre, les fonds alloués aux deux projets qu'il a été chargé de réaliser et de veiller à exécuter les différentes composantes.