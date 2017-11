Tunisie: COM - L'espoir est permis

La convocation par le sélectionneur national olympique Chokri Khatoui du tandem du COM, Wael Belghali et Aziz Chtioui, témoigne aux yeux des fans des progrès accomplis par ces deux joueurs, vite devenus des piliers au sein du club «jaune et noir».

Les deux gardiens de but Anouar Fedhil et Hamza El Behi ont «sauté» les séances d'entraînement du dernier week-end. Pourtant, le coach Afouène Gharbi va devoir titulariser l'un de ces deux portiers, cet après-midi contre le CSS puisque le titulaire du poste, Anis Jelassi, continue de purger ses deux matches de suspension.

