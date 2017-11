Cote d'Ivoire: Musique de la Garde républicaine - 30 bougies en notes dorées

Le cinquième sommet entre l'Union africaine (Ua) et l'Europe est prévu les 29 et 30 novembre 2017 à… Plus »

Caserne qui sera le théâtre, du reste, au dire du commandant Vladimir Any-Grah, d'une conférence publique qu'il co-animera, le 21 novembre avec son homologue de la Garde républicaine de Paris, le lieutenant-colonel Langagne, sur l'histoire et l'évolution en regards croisés sur la Musique militaire et, particulièrement, des Gardes républicaines française et ivoirienne.

« Un anniversaire placé sous le haut-patronage du ministre d'Etat, ministre de la défense, Hamed Bakayoko, le parrainage du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, et la présidence du général de division, Touré Sékou, chef d'Etat-major général des Armées », a précisé, en conférence de presse, le 14 novembre à la caserne de la Garde à Abidjan-Treichville, le commandant Vladimir Any-Grah, commandant de la Musique.

