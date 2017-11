Mauritanie: COP23 à Bonn - Une princesse au nom du Roi

SEM. Isselkou Ould Ahmed Izidbih, Ministre des affaires étrangères et de la coopération, a… Plus »

Cela d'autant plus que cette conférence de Bonn intervient au moment où l'Organisation météorologique mondiale (OMM) annonce que l'année 2017 devrait figurer au palmarès des trois années les plus chaudes enregistrées.

Il va sans dire que le Maroc accorde une grande priorité aux questions de protection de l'Environnement et de lutte contre le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre et qu'il reste toujours engagé pour la cause de l'Environnement.

C'est dire que la Conférence de Bonn, appelée aussi COP 23, qui s'ouvre avec la participation de la Princesse Lalla Hasnaa, connue pour son fort engagement en faveur des questions de l'Environnement, et qui y représente le Roi Mohammed VI, aura pour objectif, une plus grande ambition en matière d'action climatique.

La COP23, organisée par les îles Fidji (mais tenue à Bonn pour des raisons logistiques du 6 novembre 2017 au 17 novembre 2017), constituera, sans nul doute, une occasion de consacrer les résultats de la COP 22 qui s'était tenue l'année dernière Marrakech, avec la participation de plus de 30.000 personnes et 197 parties, dont l'Union Européenne.

