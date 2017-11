Mauritanie: Clôture de la revue annuelle conjointe du PNDSE

Les travaux de la revue annuelle conjointe du programme national de développement du secteur de l'éducation, organisée par la direction des projets et de la formation, relevant du ministère de l'économie et des finances, ont été clôturés mercredi à Nouakchott.

La revue portait sur l'appréciation du bilan de l'année écoulée, l'analyse des indicateurs de performance du secteur et l'adoption d'un plan d'action pour l'année prochaine.

Elle devra également permettre, la mise en œuvre du bilan de l'exécution dudit programme en deux phases, aussi bien pour les acquis matériels que pour les dépenses financières, en plus de l'évaluation des performances, sur la base des activités programmées réalisées et l'analyse des indicateurs, en fonction des objectifs ciblés ainsi que la détermination des activités en perspective, pour l'année 2018, à travers la lecture des actions prévues et du budget mobilisé pour leur financement.

Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances M. Mohamed Ould Ahmed Aida, a loué, dans son discours prononcé à cette occasion, les résultats dégagés par les participants, à travers des échanges fructueux et sincères, s'harmonisant avec les orientations générales du secteur et la mise en œuvre des contenus des conventions de financement.

« Le gouvernement, est tenu, sur instruction de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, à mobiliser les moyens disponibles pour la mise en œuvre du plan d'action adopté en 2018 », a-t-il ajouté, qualifiant la revue annuelle conjointe de tradition louable, ayant permis de débattre, dans une atmosphère laborieuse, d'importants sujets, se rapportant à l'éducation.

Le porte-parole des partenaires, et représentant de l'UNICEF en Mauritanie, a mis en exergue dans son mot, l'intérêt accordé par les donateurs à cette revue, en raison de sa contribution à l'appui des mécanismes de supervision et de suivi des recommandations retenues, citant comme principal défi la qualité de la matière pédagogique, la formation des enseignants et la scolarité des filles dans le secondaire.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des affaires islamiques et de l'enseignement originel, de la secrétaire générale du ministère de l'éducation nationale par intérim, du directeur général de la direction des projets et de la formation ainsi d'autres personnalités.