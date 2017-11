Cote d'Ivoire: MTN Ligue1 (5è journée suite) - L'Afad défie l'Africa, bataille des "frères ennemis" à San Pedro

Le cinquième sommet entre l'Union africaine (Ua) et l'Europe est prévu les 29 et 30 novembre 2017 à… Plus »

Ce qui laisse présager une rencontre explosive pour le podium quand on sait que les membres associés peuvent compter sur le dynamisme des garçons comme Mory Cissoko, Nacanaba Seydou et autres Yao Kouakou Olivier.

Et sur l'ensemble de ce qu'ils ont montré depuis l'entame du championnat, Messi Bamba, Kouadio Cédric, Yao Kévin et autres Traoré Moussa peuvent surprendre.

Dominateurs sans partage depuis le début de la saison, Aka Kouamé Basile et les Oyés n'ont pas droit à l'erreur s'ils veulent demeurer dans le fauteuil de leader. Pour cela, il faudra un excellent Zadi Hortalain pour préserver les filets des vert et rouge.

