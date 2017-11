Cote d'Ivoire: Les points de lavages auto et toilettes publiques ont toujours de l'eau tandis que les foyers non

Le cinquième sommet entre l'Union africaine (Ua) et l'Europe est prévu les 29 et 30 novembre 2017 à… Plus »

Je demande à la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (Sodeci) d'approvisionner d'abord les foyers car l'homme a plus de valeur que la voiture. L'on ne doit surtout pas oublier que les populations sont exposées à des maladies en consommant l'eau recueillie dans ces endroits inappropriés et très souvent insalubres.

Devant ce constat, il est difficile de ne pas se demander pourquoi les maisons n'ont pas d'eau tandis que les lavages autos et toilettes publiques en ont à gaspiller ? Voici la réponse que m'a donné un gérant de lavage auto - « Nous sommes de bons et gros payeurs, en plus notre abonnement est différent de celui des foyers ».

Dans certains quartiers, l'eau est disponible 3 jours sur 7, les habitants doivent remplir leurs récipients et conserver l'eau jusqu'à la prochaine coulée, cela nécessite d'autres moyens pour bien la conserver. Bien souvent, au bout de quelques jours l'eau n'est plus buvable si le moyen de conservation n'est pas approprié.

On aperçoit régulièrement dans certains sous-quartiers des communes telles que Yopougon, Adjamé, Williamsville, de longues files d'attente de citoyens cherchant à se procurer de l'eau aux pompes publiques. Et quand l'eau se fait rare des ménages sont obligés de se ravitailler dans les lavages auto ou les toilettes publiques.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.