Cameroun: Sécurité des espaces aériens - La menace des oiseaux

Hier à Yaoundé, il a présidé l'ouverture officielle de la première session du comité national de prévention du risque aviaire et animalier. Une instance mise sur pied au lendemain du décret du 29 avril 2015 du Premier ministre, organisant la prévention du risque aviaire et animalier sur les aérodromes du Cameroun.

L'on retient globalement qu'à chaque incident, il y a des conséquences sur l'exploitation parce que soit on retarde le vol pour inspecter le moteur, soit on l'immobilise. « A la longue, tout cela à un impact sur l'image du pays. Ça ne rassure pas les compagnies aériennes ni les opérateurs économiques », regrette pour sa part Mefiro Oumarou, ministre délégué auprès du ministre des Transports.

« celui de Air Côte d'Ivoire en 2016, où le moteur a sérieusement été endommagé et a conduit à l'immobilisation de l'aéronef pendant trois jours. En 2017, c'est Kenya Airways qui a également vu son moteur endommagé. De façon plus légère certes, mais ça a entraîné l'immobilisation de l'engin pendant des heures, avec des retards que cela implique sur les voyages ».

Cela semble anodin, mais un simple oiseau peut causer un crash d'avion. En effet, au moment du décollage, il est souvent arrivé qu'un volatile ou tout un groupe rentre dans les réacteurs et endommage le moteur. Des conséquences plus ou moins graves peuvent s'en suivre.

