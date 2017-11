Cameroun: Appui budgétaire de l'AFD - 46,2 milliards de F débloqués

Cette somme va servir à renforcer la compétitivité du secteur privé et à moderniser la gestion des finances publiques.

Louis Paul Motaze, ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat) a signé hier avec l'ambassadeur de France au Cameroun et l'Agence française de développement (Afd), deux conventions d'un montant cumulé de 46,2 milliards de F comptant pour le troisième contrat de désendettement et de développement (C2D).

La première convention d'un montant de 39,4 milliards de F rentre dans le cadre de l'appui budgétaire sectoriel triennal (2017-2019). Dans la pratique, cet appui va servir à l'amélioration du capital humain, à rendre plus compétitif le secteur privé mais aussi à moderniser la gestion des finances publiques.

Des secteurs sociaux qui seront financés par ces fonds ont déjà été ciblés et les responsables des administrations en charge de ces secteurs étaient d'ailleurs présents à la cérémonie d'hier. Il s'agit donc d'investir davantage dans les domaines de l'éducation, de la santé mais aussi le secteur privé.

«Nous allons, par exemple, avec ce troisième C2D, distribuer 150.000 chèques santé supplémentaires, accélérer la construction de 1000 écoles supplémentaires et aider plus de 300 entreprises du secteur privé. Tout ceci se fera de façon progressive et une priorité sera accordée aux régions périphériques notamment les régions du Grand-nord et la région de l'Est. Les autres régions recevront également un appui», a expliqué Gilles Thibault, ambassadeur de France au Cameroun.

Au cours de cette cérémonie, il a été rappelé que ce troisième C2D est celui de la maturité. Il est donc placé sous le signe de la transparence, de la redevabilité, de l'efficacité. Car comme l'explique Louis Paul Motaze, ce sont les administrations les plus efficaces qui recevront le plus de soutien.

C'est justement à ce niveau qu'intervient la seconde convention d'un montant de 6,8 milliards de F. Elle va profiter au volet pilotage du 3e C2D. «Ce projet se propose d'appuyer la préparation des différents programmes C2D en permettant la conduite d'études de faisabilité préparatoires et en renforçant les capacités de maîtrise d'ouvrage», apprend-on au Minepat.

Au cours de la cérémonie d'hier, le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, a signé avec le directeur de l'Afd, Christian Yoka, un ordre de virement pour les appuis budgétaires relatifs à ce nouveau contrat.