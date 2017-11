Cote d'Ivoire: Hommage / Zacharie Adetola - « On veut baptiser notre amphithéâtre Régina Yaou »

interview

Il reconnait que le vide laissé par l'écrivaine Régina Yaou dans le monde littéraire et en particulier à la Mission Ephrata, sa communauté chrétienne n'est pas quantifiable. Son absence s'est toute suite fait ressentie aux, premières heures de la mort subite qui l'a emportée le vendredi 4 novembre à l'âge de 62 ans.

Mais l'Apôtre Zacharie Adetola , apprécie autrement cette mort pour l'avoir fréquentée pendant plus de 20 ans. « Elle a mené le bon combat et a achevé sa course ».

C'est à juste titre qu'il a décédé de l'honorer . Bientôt la plus grande salle de l'université théologique de la Mission Ephrata, sera baptisée « Régina Yaou ».Entretien.

Comment comptez-vous rendre hommage à l'écrivaine Régina Yaou décédée en début du mois de novembre ?

On veut baptiser notre amphithéâtre « Régina Yaou ». C'est la plus grande salle de l'université de la mission Ephrata. Les cours débuteront dans cette nouvelle université le 18 mars 2018. Mais l'évènement consacré à l'hommage rendu à l'écrivaine se tiendra le 20 mars à 10H(Gmt).

Pourquoi voulez-vous lui rendre cet hommage particulier ?

Régina Yaou a écrit beaucoup d'œuvres. On a l'impression que c'est un don. Elle m'a aidé dans mes publications pendant plus d'une vingtaine d'années. Quand elle finit d'insérer ses corrections dans le manuscrit, personne d'autre n'y touche.

Et depuis une vingtaine d'années, on n'a jamais eu de plaintes. C'est un apôtre dans le domaine de l'écriture. Elle avait cet art et cette grâce, on veut prendre tout cela pour l'honorer.

C'est une femme qui a vraiment fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Dans le cursus scolaire ivoirien, ses livres sont utilisés . C'est lui rendre honneur en faisant cela.

Récemment lors d'un de vos prédications, vous avez estimé que l'écrivaine Régina a achevé sa course terrestre ? Qu'est-ce qui motive cette interprétation ?

Elle a achevé la course parce qu'elle a fait en un temps record ce que d'autres font en plusieurs décennies. Je sais qu'elle a plus de trente livres pour quelqu'un qui est dans le domaine de l'écriture, ce n'est pas rien. Elle a été décorée par le Président de la République de Côte d'Ivoire.

Régina a donné le meilleur d'elle-même. Plus de deux semaines avant sa mort, elle était prête à tout au niveau de la réalisation des œuvres.

C'est une des raisons qui fait qu'on pense qu'elle a achevé la course. Parce que les gens comme l'apôtre Paul n'avaient même pas son âge quand il mourait(Ndlr.confère la bible).

L'organisation des obsèques de Regina Yaou a été confiée à la mission Ephrata. Qu'est ce qui justifie ce choix ?

Ce n'est pas vraiment Ephrata qui organise tout. Les parents de Régina Yaou s'occupent d'une partie du programme. Et nous avons pris une autre partie du programme. Parce que cette femme est une amie de longue date.

Et dans le cadre de cette amitié, elle a accepté d'apporter son expertise à la correction de mes œuvres.Nous pensons que c'est une manière de l'honorer. Nous sommes prêts à tout pour cela.