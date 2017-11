Cameroun: Sapef 2017 - Bolloré Transports & Logistics (BTL) soutient les Ecoles pour la formation technique et professionnelle des étudiants

communiqué de presse

Après la cérémonie d'ouverture du 14 novembre dernier par Jacques Fame Ndongo le ministre de l'Enseignement supérieur (Minesup), et le brillant discours de Gilles Thibault l'ambassadeur de France au Cameroun, les responsables du stand de BTL Cameroun, sans répit, se sont attelés à expliquer aux nombreux visiteurs, la politique d'emploi et de formation de la filiale camerounaise du Groupe Bolloré.

Après le passage du Minesup , de l'ambassadeur Gilles Thibault et du directeur de l'Institut français du Cameroun au stand de BTL, l'équipe s'est résolument mise au travail, avec l'accueil chaleureux et convivial réservé aux étudiants, par Audrey Christelle Wandja, Responsable Communication, RSE et Ethique de BTL Cameroun. Bien plus, la 6ème édition du Sapef qui met l'accent sur les études techniques et professionnelles, cadre fort bien avec la politique de formation et de recrutement de BTL.

Est de ce fait présentée aux jeunes par BTL dans son déploiement remarquable au Sapef du palais des congrès de Yaoundé : sa politique de ressources humaines, talon d'Achille de sa philosophie de

développement des compétences. Une politique fondée sur un groupe diversifié, et conforme à la vision à long terme du Groupe Bolloré, lequel ambitionne de créer de la valeur, et développer les compétences des collaborateurs, poumon de la performance de l'entreprise.

C'est ainsi que les visiteurs du stand de BTL, s'imprègnent de l'encadrement de la jeunesse, à travers des stages que la filiale du Groupe Bolloré accorde dans le cadre des partenariats signés avec les instituts de formation que sont : UCAC-ICAM, CFPC du Collège de la Salle, et bien d'autres établissements d'enseignement du champ des activités de BTL Cameroun. Des milliers de stages sont ainsi offerts aux étudiants chaque année, sans oublier le recrutement de centaines d'étudiants, leviers de la démarche de BTL Cameroun.

Acteur principal au sein des corridors Douala - Ndjamena et Douala - Bangui, le Groupe Bolloré reste un pilier majeur de la manutention portuaire des conteneurs à bois, par le truchement respectivement de : DIT et SEPBC. Le Groupe assure aussi une desserte ferroviaire des biens et des personnes à travers Camrail, ainsi qu'une gamme variée de services logistiques à valeur ajoutée.

Grâce à la Responsabilité sociétale sans faille de Bolloré Transports &Logistics Cameroun, le 6ème Sapef qui s'achève ce jeudi 16 novembre à Yaoundé, aura connu un succès plus éclatant que les précédentes éditions, avec des conférences et des ateliers bien structurés, sur tout ce qui est nécessaire comme information et protocole pour faire des études en France.

A propos de Bolloré Transports &Logistics

Bolloré Transports& Logistics est présent dans 102 pays avec 36 000 collaborateurs. Il est organisé autour de 4 métiers et a pour ambition d'entrer d'ici 2025 dans le top de la logistique mondiale : Bolloré

Logistics : le transport multimodal et la logistique ; Bolloré Ports : la gestion des terminaux portuaires ; Bolloré Railways : l'exploitation de concessions ferroviaires ; Bolloré Energy : la logistique et la distribution des produits pétroliers.

Crée en 1882, Bolloré Logistics affiche un chiffre d'affaires de près de 11 milliards d'euros en 2014, et figure parmi les 500 plus grandes sociétés mondiales. Diversifié dans l'industrie et les services, le Groupe Bolloré couvre un large éventail d'activités Transports& Logistique, énergie, communication et médias, véhicules électriques offrant des synergies entre elles au service de ses clients.