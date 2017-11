Cameroun: 6ème Sapef - L'ambassadeur de France invite les étudiants à s'inscrire dans les filières techniques et professionnelles

La 6ème Sapef ouvert mardi dernier au palais des congrès de Yaoundé, rentre en gare ce jeudi 16 novembre 2017. Présent à la cérémonie d'ouverture d'une exposition qui est sans doute montée en puissance avec plus de 5 000 visiteurs, Gilles Thibault l'ambassadeur de France au Cameroun a magnifié l'existence du Sapef.

« Ce rendez-vous est un endroit idéal pour les étudiants voulant faires des études en France. Cela devient un passage obligé », a-t-il affirmé pour cette foire qui connait une forte participation d'écoles de formation de l'enseignement supérieur du Cameroun, de France et d'Afrique.

Et le diplomate français de dire que le 6ème Sapef, met l'emphase sur les disciplines techniques et scientifiques, lesquelles selon lui, connaissent un plein boom en France. Aussi, Gilles Thibault a-t-il souhaité que le Cameroun marche sur les pas de la France. « Les formations techniques et professionnelles offrent plus de possibilités d'emplois. On demande régulièrement des ingénieurs. J'invite les étudiants à s'y intéresser, parce qu'un diplôme de technicien supérieur ou d'ingénieur ouvre directement la voie sur le marché de l'emploi », scandera-t-il, avant de conclure qu'aucun développement fiable ne peut être envisagé sans des techniciens et des ingénieurs bien formés. Prévu du 14 au 16 novembre 2017, le 6ème Sapef s'achève ce jour à Yaoundé.

Prof. Bertin Léopold Kouayep, Directeur de l'Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion de Yaoundé (ESCGY), partenaire de l'Ecole Supérieure de Commerce et de Marketing de Paris (ITEC).

« Nous sommes une Ecole de Commerce. L'ISTEC est présente au Cameroun depuis deux ans, par l'Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion de Yaoundé qui en est en fait un démembrement, avec un campus délocalisé que nous avons créé au Cameroun. Ce Qui est fondamental pour nous, c'est le transfert des compétences, la franchise universitaire.

Nous délocalisons l'ISTEC vers le Cameroun et nous accordons aussi des bourses à nos meilleurs étudiants afin de rejoindre l'ISTEC à Paris. L'ISTEC c'est 57 ans d'expérience en France dans le Business School. L'ISTEC figure dans le Top 3 des Ecoles de Commerce en France, et dans le Top 2 en termes d'employabilité. La finalité étant que nos étudiants soient admis au marché de l'emploi. La particularité de l'ISTEC, c'est son très bon équilibre théorie - pratique. Nous avons 1500 entreprises partenaires, et une de nos forces, est l'analyse des problèmes liées à l'employabilité des apprenants ».