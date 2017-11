Ile Maurice: Corruption - Le cardiologue Nizam Domah arrêté par l'ICAC

L'enquête a aussi démontré que le Dr Domah a siégé au sein de plusieurs comités d'évaluation dans le passé, où il a recommandé Azur Medical comme le «successful bidder» pour un montant total de Rs 22 M. Il a comparu en cour de Rose Hill, ce matin, où il répond à une charge provisoire de corruption sous l'article15(a) de la PoCA, notamment «receiving gift for a corrupt purpose». D'autres médecins seraient dans le collimateur de l'ICAC et seront très bientôt interpellés.

La commission lui reproche d'avoir accepté et bénéficié d'un voyage en Afrique du Sud, aux frais de l'entreprise Azur Medical Ltd, du groupe IBL. Cela, alors qu'il présidait des comités d'évaluation chargés d'étudier des propositions, dont celle d'Azur Medical, suivant un appel d'offres.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.