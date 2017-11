Ile Maurice: New Mauritius Hotels - Première levée de fonds couronnée de succès

Rs 4,39 milliards. Tel est le montant des souscriptions qu'a obtenues New Mauritius Hotels Ltd (NMH) pour sa première tranche de levée de capitaux. Le groupe a annoncé le succès de son Multi-Currency Note Programme dans un communiqué publié, le mercredi 15 novembre, sur le site de la Bourse de Maurice.

Alors qu'il s'était fixé un objectif de Rs 1,5 milliard pour cette première tranche, NMH a reçu une demande trois fois plus élevée. Selon le groupe, cela reflète «toute la confiance» des institutions en lui.

«There has been a strong interest for the Notes and the aggregate nominal amount of subscriptions received was Rs 4.39 billion, largely in excess of the nominal amount of subscriptions of Rs 1.50 billion targeted by the Company», a déclaré la direction de NMH.

L'objectif derrière cette levée de fonds : le refinancement des engagements financiers existants. Une démarche en accord avec le Debt Re-engineering Programme. Celui-ci a été mis en place par le groupe pour qu'il puisse réduire le coût de l'endettement et poursuivre la rénovation de ses hôtels.

Les obligations seront cotées en Bourse à partir du 20 novembre 2017.

En raison du montant élevé de souscriptions, le board de NMH a décidé d'émettre des obligations pour un montant nominal total de Rs 3 milliards :