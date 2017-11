Ile Maurice: Commission drogue - Mamade Bocus explique son rôle dans la réunion nocturne de 2014

Rs 4,39 milliards. Tel est le montant des souscriptions qu'a obtenues New Mauritius Hotels Ltd (NMH) pour sa… Plus »

L'avocat a aussi mentionné que Raouf Gulbul était venu au rendez-vous en compagnie de quelques autres personnes dont Salam Goolamally et Noor Hussenee. Mais eux ne sont pas venus à la rencontre. Mamade Bocus a aussi été interrogé sur son rôle comme Chairman de l'Information and Communication Technologies Authority.

Mamade Bocus a ajouté que ses amis Mamade Lalack et Reza Chamroo étaient également présents à la réunion qui du reste n'a pas duré de longues heures. A un moment, dit-il, Raouf Gulbul a reçu deux appels. Il a pris le premier en leur présence et le second sur un balcon loin des oreilles des autres.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.