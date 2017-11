Sénégal: Teyliom Logistics, gestionnaire du Cargo Village de l'AIBD,

Teyliom Logistics offrira à ses clients l'ensemble des services de handling aérien et de logistique, dans un environnement sous douane et sécurisé, indique un communiqué de presse rendu public mercredi.

Ces services seront assurés dès l'ouverture de l'AIBD le 7 décembre prochain par le Cargo Village, situé à proximité immédiate des pistes de l'aéroport international Blaise Diagne.

Swissport amènera son expérience internationale du traitement du cargo aérien à Teyliom Logistics, afin que le service rendu réponde aux meilleurs standards internationaux. Ce partenariat contribuera au développement des capacités opérationnelles et humaines de la plateforme aéroportuaire de Dakar. Un accent particulier sera mis sur la gestion de la qualité de service et sur la sécurité des marchandises, des personnes et de l'environnement.

Le plan de développement du Cargo Village, actuellement en construction à l'AIBD, prévoit à terme la construction de trois entrepôts de 4000m² chacun, dans un environnement sécurisé et adapté à tous types de marchandises (frets spéciaux, marchandises sous température dirigée, matières dangereuses, ...).

Ce partenariat entre une entreprise africaine ambitieuse et le leader mondial de l'industrie du handling aérien contribuera à confirmer l'attractivité économique du Sénégal, en offrant aux clients locaux et internationaux des services cargo de grande qualité et en faisant de l'Aéroport de Dakar un carrefour incontournable de l'économie ouest-africaine.

Le Groupe Teyliom, opère en Afrique de l'ouest, bientôt en Afrique centrale et se concentre sur cinq principaux secteurs d'activité :

Swissport est le numéro un mondial de l'industrie du handling aérien et compte plus de 835 compagnies aériennes clientes.