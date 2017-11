Sénégal: Air Sénégal passe une commande de deux A330neo

Il présente une réduction de la consommation de carburant de l'ordre de 25 pour cent par siège. Les A330neo sont équipés de moteurs Trent 7000 de Rolls-Royce de toute dernière génération et d'une nouvelle voilure de plus grande envergure, dotée de dispositifs d'extrémités de voilure (Sharklets). La cabine offre aussi de nouveaux équipements "Airspace".

Les appareils seront mis en ligne par Air Sénégal en 2018. La compagnie prévoit d'exploiter l'A330neo pour développer son réseau de lignes moyen et long-courrier, tout en tirant parti de ses technologies avancées et de son efficacité opérationnelle accrue.

Copyright © 2017 Ecofinance.sn. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.