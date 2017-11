Sénégal: Réflexion sur la sécurité aérienne face aux menaces terroristes*

La délégation sénégalaise se réjouit de ce qu'en ce premier anniversaire de l'adoption de la résolution historique 2309 (2016) traitant de la sécurité aérienne face aux menaces terroristes, le Conseil de Sécurité de l'ONU se réunit en séance d'information pour approfondir la réflexion et renforcer l'action quant aux réponses concertées les plus appropriées à apporter aux attaques et menaces de plus en plus nombreuses contre l'aviation civile.

Les excellentes présentations faites par Madame Fang LIU, Secrétaire générale de l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci) et l'Ambassadeur Amr ABOULATTA, président du Comité contre le Terrorisme, nous éclairent, Monsieur le président, sur le chemin important parcouru mais aussi sur les énormes défis qui restent à relever. Au nom du Sénégal, je les en remercie bien sincèrement.

Monsieur le président,

Il est rassurant que la législation internationale en matière de sécurité aérienne dont les fondements remontent à la convention de Chicago du 7 septembre 1944, fasse l'objet de mises à jour régulières pour l'adapter aux exigences du contexte sécuritaire aérien en constante mutation.

Car, les installations aéroportuaires modernes, infrastructures parmi les plus essentielles de l'époque contemporaine, présentent bien des vulnérabilités qui en font des cibles de choix pour les groupes terroristes comme tragiquement illustré par les attentats récents contre des aéronefs et aussi des aéroports parmi les mieux protégés au monde.

Voilà pourquoi il importe de conforter l'Oaci comme instance principale dédiée au développement de standards et normes internationaux pour la sécurité de l'aviation civile ainsi qu'à la coordination et au suivi de leur mise en œuvre universelle, en étroite collaboration avec les États, les autres organisations concernées ainsi qu'avec l'industrie aéronautique.

Tout aussi important est le renforcement de la coopération internationale et régionale, notamment en matière de partage de renseignements, de contrôle des frontières, de techniques d'enregistrement des passagers et autres contrôles de sécurité pour l'embarquement, toutes mesures qui s'inscrivent dans le Plan mondial pour la sécurité de l'aviation civile et sa Feuille de route dont Madame LIU vient de nous retracer les principaux axes.

Monsieur le président,

Madame le secrétaire

général,

Hub régional tant pour l'aviation civile que pour la lutte anti-terroriste, le Sénégal reste résolument engagé, à titre national comme aux niveaux régional et international, dans la mise en œuvre effective de cette stratégie mondiale pour la sécurité de l'aviation civile.

Il en est ainsi parce que mon pays est, en effet, le siège de l'Agence pour la sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna), une expérience réussie de gestion collective des espaces aériens, avec une juridiction qui couvre une aire de 16.100.000 de km2, soit une fois et demi la superficie de l'Europe.

Il s'y ajoute qu'en plus d'abriter le Bureau régional africain de l'Oaci, le Sénégal a aussi la responsabilité de la gestion de l'une des six (6) régions africaines d'informations en vol « Flight information région », (Fir, de son sigle en anglais), à savoir la Fir océanique de l'Atlantique sud.

Également mon pays abrite le siège de la Commission africaine de l'aviation civile (Cafac), une institution spécialisée de l'Union africaine, dont la mission est de favoriser une industrie de l'aviation sûre, sécurisée, rentable, durable et respectueuse de l'environnement en Afrique.

Elle contribue aussi à la mise à jour du système de transport aérien intégré de l'Oaci ainsi que du développement de règles et règlements harmonisés conformes aux meilleures pratiques en aviation civile.

En vertu des dispositions de l'Oaci qui préconisent que chaque État a la responsabilité de garantir une mise en œuvre efficace de toutes les mesures de sûreté visant à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicites, l'État du Sénégal a entrepris, depuis longtemps, un vaste programme de renforcement de la sécurité de l'aviation civile sur tout son espace, aérien bien sûr, mais aussi terrestre et maritime.

Cette politique a permis l'adoption, par l'Assemblée nationale d'un nouveau code l'aviation civile par la loi 2015-10 du 04 mai 2015 et la mise en place de règlements aéronautiques pour encadrer l'opérationnalisation des mesures et procédures de sûreté.

C'est ainsi que ce cadre réglementaire a été considérablement étoffé, au niveau national, notamment quand il s'est agi d'appliquer les dispositions de l'annexe 17 à la Convention de Chicago et du Programme universel d'audits de sûreté qui s'y rattache (Usap). Et l'adoption du règlement aéronautique 9/2016 sur le renseignement préalable au voyageur (Api) fait du Sénégal l'un des pays africains les plus avancés en la matière.

Adepte convaincu de l'intégration régionale et de la coopération multilatérale, mon pays a mis en place un cadre d'échange et de partage d'informations sensibles avec les autres États afin de faire face, de manière concertée et solidaire, à la recrudescence des nouvelles menaces et tentatives d'actes d'interventions illicites utilisant des aéronefs ou visant des installations aéroportuaires.

Dans la même dynamique, par une décision (décret 2015-1969) du 21 septembre 2015, le Sénégal s'est doté d'un système de supervision de la sûreté de l'aviation civile, fondé sur les dispositions de l'Oaci, système performant qui, aujourd'hui, assure la sûreté des activités de transport aérien sur son territoire.

Il n'est pas superflu de signaler, au passage, que mon pays a adopté une stratégie nationale en matière de sûreté et de sécurité maritime, en 2016.

Au plan sous-régional, l'État du Sénégal a ratifié et met en œuvre effectivement les dispositions pertinentes de l'Union Européenne et Monétaire Ouest Africaine (Uemoa) relatives au transport aérien, notamment son règlement n° 10/2013/CM/Uemoa relatif à la sûreté de l'Aviation Civile et la Décision no 11/2013/CM/Uemoa.

Chaque État membre de l'Union se réserve, en outre, le droit d'appliquer des mesures plus strictes pour répondre à une menace particulière issue des résultats d'une analyse de la situation.

Monsieur le président,

Ainsi que l'a constaté, de visu, le Conseil de Sécurité de l'Onu à l'occasion de ses différentes visites de terrain cette année, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel connaissent une recrudescence d'attaques terroristes, facilitées notamment par la circulation incontrôlée d'une grande quantité d'armes et de munitions, en particulier de lance-roquettes (Rpg), et accompagnées d'autres trafics illicites d'êtres humains, de drogue, d'espèces végétales et animales protégées ainsi que de bien culturels.

Pour éviter que cette grande instabilité et l'insécurité qui en résulte pour la bande sahélo-saharienne n'affectent négativement la sécurité aérienne en Afrique, il est impérieux de fournir aux États et aux instances compétentes du Continent toute l'assistance technique et les équipements dont ils ont besoin dans le renforcement de leurs capacités.

A cet égard, et au moment où le Sénégal va inaugurer son tout nouvel aéroport international de dernière génération, Aéroport international Blaise Diagne (A.i.b.a.), je voudrais engager la Communauté internationale, en général, le Conseil de Sécurité de l'Onu et l'Oaci en particulier, à poursuivre dans la dynamique créée par la résolution 2309 (2016) dont, « in fine, le paragraphe 7 appelle à une coopération renforcée entre les États, les Organisations internationales et les professionnels de l'industrie aéronautique pour détecter toute tentative et, partant, prévenir les actes d'intervention illicites utilisant des aéronefs ou visant des installations aéroportuaires.

L'Oaci et l'équipe spéciale onusienne de lutte contre le terrorisme coopèrent déjà bien dans ce sens !

Je vous remercie de votre attention.

(Discours tenu devant le Conseil de sécurité de l'Onu)

* Le titre est de la rédaction

Ambassadeur du Sénégal aux Nations unies