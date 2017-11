Afrique: 4ème Forum sur la paix et la sécurité - Le Japon renouvelle son engagement pour la stabilité de l'Afrique

C'est le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon, Masahisa Sato qui a représenté son gouvernement lors du 4ème Forum sur la paix et la sécurité en Afrique.

Dans son intervention, le ministre a renouvelé l'engagement de son pays à soutenir le continent pour plus de stabilité. Le Japon est un des grands contributeurs pour la tenue du Forum avec une participation à hauteur de 650 millions de FCfa.

« Nous vivons dans un monde où un grand nombre de personnes, d'entreprises, de biens et de capitaux se déplacent par-delà les frontières, et nul ne peut rester indifférent à la paix et à la sécurité en Afrique », a déclaré le représentant du Japon. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, le Japon a toujours contribué à ce forum depuis sa première édition en 2014.

Il a exprimé ses sincères condoléances aux peuples du Burkina Faso et de la Somalie, suite aux récentes attaques survenues sur leur territoire.

Il a rappelé que lors de la 6ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad VI) à Nairobi, au Kenya l'an dernier, les chefs d'État et de gouvernement ont identifié comme l'une des priorités : « la promotion de la stabilité sociale pour une prospérité partagée ». « Nous devons construire une société résiliente et des institutions qui assurent la sécurité humaine et ne laissent aucune place aux conflits, au terrorisme et à l'extrémisme violent », a-t-il souligné avec force.

Au Soudan du Sud, le Japon a envoyé, pendant plus de cinq ans, jusqu'en mai dernier, une unité d'ingénieurs de la Force d'auto défense auprès de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (Minuss), a dit le diplomate. Au large des côtes de la Somalie et du Golfe d'Aden, le Japon déploie, depuis 2009, des destroyers et des avions, pour des opérations anti-piraterie, a-t-il expliqué. Depuis 2013, a-t-il précisé, le Japon a apporté une assistance financière d'environ 1,4 milliard de dollars américains en total, pour contribuer à la stabilité sociale dans la région du Sahel.

Selon lui, à travers ces mesures, le Japon soutient la réalisation « d'une Afrique paisible et stable », comme exprimée dans « l'Agenda 2063 » de l'Union africaine. Il a ajouté que plus de la moitié des sujets abordés au sein du Conseil de Sécurité de l'Onu sont étroitement liés à l'Afrique, alors que le Conseil ne compte aucun membre permanent africain. « Le Japon soutient sans réserve l'Agenda 2063 qui articule clairement qu'il faut remédier à cette injustice historique avant 2023 », a encore précisé le représentant nippon.

A son avis, le thème principal du Forum est une « solution intégrée » à un large éventail de problèmes, y compris la migration, le changement climatique, les crises humanitaires et la cyber-sécurité. Cette approche à multiples facettes et centrée sur les populations en vue de la sécurité de l'Afrique est totalement conforme avec l'approche de la « sécurité humaine » que le Japon valorise, et qui met l'accent sur la protection et l'autonomisation de chaque individu, a-t-il constaté. Pour conclure, il espère que l'engagement commun pour la paix et la sécurité en Afrique sera renforcé encore davantage à travers le Forum de Dakar.