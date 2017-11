Tunisie: Lutter autrement !

Rappelons que le jury du concours sera composé du réalisateur Ridha Béhi (président), la cinéaste Selma Baccar, la critique de cinéma Samira Dami, le directeur photo, Mohamed Maghraoui et le réalisateur et producteur Ibrahim Letaïef.

Traitant des sujets relatifs à la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, les films peuvent appartenir aux genres fiction, animation ou documentaire. Les films proposés ne doivent pas dépasser les 26 minutes et doivent être réalisés après janvier 2016.

