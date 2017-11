Tunisie: CSS - Avec un nouveau souffle

C'est donc a priori un ensemble manquant de rythme qui affrontera ce soir son opposant en cette 10e journée du présent exercice, d'autant que ce dernier vient aussi de se séparer de son staff technique.

Le nouveau coach et ses adjoints n'ont pas encore eu le temps pour connaître de plus près les potentialités intrinsèques de l'ensemble, ni d'appliquer leur vision du jeu. Ils viennent en effet tout juste de prendre en main les destinées techniques de l'équipe (précisément il y a quatre jours seulement).

Le match d'aujourd'hui constitue pour eux une occasion de dresser un plan de travail spécifique, visant à sonner du mordant à l'équipe. Lassaâd Dridi n'a pas manqué de dire qu'il accordera la priorité au jeu collectif de l'équipe. Et au cas où certaines indigences parmi l'effectif viendraient d'être relevées, des recrutements ciblés seront opérés de manière à assurer à l'ensemble les moyens de ses ambitions. Et elles sont grandes...

«Le CSS, a-t-il souligné, ne peut que jouer pour les titres, eu égard à son statut de grand club, non seulement sur le plan national, mais aussi continental comme en témoignent les titres qu'il a glanés... »

Dridi, d'entrée de jeu, a mis en garde ses joueurs contre toutes sortes de laxisme et d'indiscipline qui pourraient leur coûter leurs places de titulaires. «Seuls les plus assidus et les plus méritants seraient sollicités au cours des prochains matches», leur a-t-il précisé. Le message est passé. Comment sera alors la réaction de l'équipe ce soir en affrontant l'OMédenine?

C'est la question que tout un chacun se pose.

Deux changements annoncés

La formation qui sera alignée gardera a priori son ossature, avec seulement deux changements dus à des problèmes de santé. Ce sont ceux de Raymond Monday et Wassim Kamoun, lesquels seront suppléés par Slim Mahjebi et Oussama Amdouni.

Les autres, ayant pris part aux précédents matches, seront maintenus à leurs postes, comme le gardien Mohamed Hédi Gaâloul, qui s'est bien tiré de sa mission en prenant la relève de son coéquipier, Rami Jridi, tout comme Meriah, Aouadhi et Chaouat.

La formation probable serait composée de Gaâloul dans les bois, Mathlouthi et Mahjebi sur les deux flancs défensifs, Meriah et Ben Salah à l'axe, Aouadhi et Sokary comme pivots, Amdouni et Hannachi relayeurs. Quant à Marzoughui et Chaouat, ils seront à la pointe de l'attaque, avec l'opportunité de faire appel à Houssem Ben Ali et Waliou N'doye en cours de jeu.