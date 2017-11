Tunisie: Les heures de Simone sont comptées...

Sous l'impulsion des groupes de supporters, le nouveau comité directeur va mettre en vente des billets de 5 dinars même si le match se joue à huis clos demain face à l'USBG. L'objectif est de soutenir financièrement le club dans cette passe sensible, mais en deux jours, cette opération peut-elle mobiliser un grand nombre de supporters? L'essentiel, d'après les nouveaux dirigeants, est de faire un geste et de montrer sa solidarité vis à vis du club. C'est ce qui compte.

C'est la seconde fugue du joueur zimbabwéen. Cette fois, c'est encore plus compliqué pour les dirigeants clubistes qui vont devoir gérer le dossier de Rusike auprès de la Fifa. Impayé et ayant cette fois un contrat favorable, Rusike a confirmé sa séparation du CA.

