Mali: Le patron des industriels invite à investir dans le secteur

Le tourisme d'affaire connait un boom certain au Mali et dans toute la sous-région africaine. De grandes chaines… Plus »

Rappelant les bienfaits de l'Industrialisation pour un pays, Cyril Achcar a indiqué que chaque année, la journée internationale des industriels est célébrée par l'OPI en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et avec l'appui des plus hautes autorités.

C'est pour inverser la tendance (cette pratique ne favorisant guère la promotion de l'industrie au Mali) que le président de l'OPI s'emploie à convaincre acteurs du secteur privé et la tutelle. « Pour importer 1000 tonnes de sucre, il faut deux personnes mais pour produire 1000 tonnes de sucre, il faut 100 personnes», a fait remarquer le patron des industriels. Une manière opportune pour lui de présenter un cas concret de comparaison sur les opportunités d'investir dans ce secteur pourvoyeur d'emplois et de revenus.

